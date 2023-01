Am 13. 11. 2022 fand das letzte Spiel der Admiral Bundesliga statt. In einem packenden 1:1-Unentschieden verabschiedeten sich LASK und Sturm Graz als letzte Mannschaften in die Winterpause. Für den Fußballfan war es bekanntlich keine Pause. Anfang Februar bestreiten die österreichischen Klubs im ÖFB-Cup ihr erstes Pflichtspiel 2023. Dabei kommt es gleich zu einem Hammer-Duell: Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz (03. 02., 20.45 / live ORF 1). Eine Woche später eröffnen die Steirer gegen Rapid Wien die Frühjahrssaison der Liga. Nach so einer langen Pause kann so manch einer gleich einmal vergessen, wie denn der aktuelle Stand in der Liga aussieht.

Tabellensituation

Wenig überraschend führt der österreichische Serienmeister Red Bull Salzburg die Tabelle an. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Sturm Graz überwinterten die "Bullen" aus der Mozartstadt. Weitere sechs Punkte dahinter lauert der LASK auf Platz drei. Am Tabellenende nach 16 Runden befindet sich der TSV Hartberg mit elf Punkten, zwei hinter SV Ried. Bis zur Punkteteilung werden noch sechs Matches ausgetragen.

Tore, Tore, Tore

In der Torschützenliste führt mit 12 Treffern Markus Pink von Austria Klagenfurt. Dahinter liegen Rapid-Spieler Guido Burgstaller und LASK-Spieler Marin Ljubicic, der vor Kurzem fix verpflichtet wurde. Betrachtet man die erzielten Tore einer kompletten Mannschaft, steht auch in dieser Wertung RB Salzburg an der Spitze mit 33 erzielten Toren. Die wenigsten Tore erzielte im Herbst der SV Ried – nämlich zwölf an der Zahl.

Transfers

Sturm Graz hat Vesel Demaku an Austria Klagenfurt verliehen. Der defensive Mittelfeldspieler soll bis zum Ende der Saison bei den Kärntnern Spielpraxis sammeln. Ebenso wurde der Innenverteidiger Dominik Oroz in die Niederlande zu Vitesse Arnheim verliehen.

Salzburg hat erneut in Mali zugeschlagen und Soumaila Diabate verpflichtet. Der 18-jährige Mittelfeldspieler soll – wie gewohnt – seine ersten Schritte in Liefering setzen und sich an seine neue Umgebung gewöhnen.

LASK hat Marin Ljubicic fest verpflichtet. Der 20-jährige Mittelstürmer war seit Sommer von Hajduk Split ausgeliehen und wurde nun für 2,4 Mio. Euro fest verpflichtet. Alexander Schlager wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Linzer somit nach der Saison verlassen.

Interessante Statistiken

Sortiert man die Tabelle nur nach österreichischen Torschützen, wäre Rapid Wien vor Austria und Salzburg auf Platz eins. Wenn man nur ausländische Torschützen hernehmen würde, wären die ersten drei Plätze gleich wie in der realen Tabelle. Doch die beiden Wiener Klubs wären an den letzten beiden Stellen.

Betrachtet man die Jahrestabelle von 2022, steht Red Bull Salzburg nach 30 Spielen mit 46 Punkten an der Spitze. Dahinter liegen Sturm Graz und der LASK. Das schlechteste Jahr der aktuellen Bundesligisten hatte der SV Ried. Nur fünf Spiele konnten die Oberösterreicher gewinnen.

Wie geht es weiter?

Am 17. Spieltag treffen wie oben erwähnt Sturm Graz und Rapid Wien aufeinander und eröffnen das Frühjahr 2023. Der Grunddurchgang endet am 19. 03. Nach dem 22. Spieltag werden die Punkte halbiert und die Tabelle in zwei Hälften geteilt. Ab März wird ein Spiel pro Runde in der Qualifikationsgruppe am Freitag um 19.30 Uhr ausgetragen.