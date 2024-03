Bitterer hätte das Bundesliga-Startelfdebüt für Moritz Wels wohl kaum verlaufen können. Der Steirer, der im vergangenen Sommer vom SK Sturm zur Wiener Austria gewechselt war, flog bei seinem ersten Einsatz von Anfang an in Österreichs höchster Spielklasse nach nur 16 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Dabei sah der 19-Jährige im Duell mit BW Linz in der Qualifikationsgruppe binnen weniger Sekunden zweimal Gelb: Zunächst holte der Offensivspieler Ronivaldo unsanft von den Beinen (13.), dann kam er gegen Alexander Briedl zu spät.

Für Wels war es der insgesamt erst dritte Einsatz für die Austria, in der 2. Liga kam der Dechantskirchener für Kooperations-Klub Stripfing im Herbst zu 15 Einsätzen. Wels stammt aus der Sturm-Jugend, in der Saison 2021/22 feierte er bei den Blackys sein Profi-Debüt und erzielte bei den Schwarz-Weißen auch ein Tor.