Den Ball, den die beiden Fußballvereine Sturm und GAK in Richtung Stadt Graz rollen ließen, hat man am Mittwoch im Rathaus offiziell aufgegriffen – für einen Doppelpass mit der Polizei: Auf Wunsch der Behörde und im Nachhall der Ausschreitungen beim jüngsten Cup-Derby hatten ja die Verantwortlichen der beiden Fußballvereine der Behörde ein gemeinsames Konzept vorgelegt. Die darin enthaltenen Ideen „haben wir heute zusammen mit der Polizei, der Veranstaltungsbehörde und dem Stadionmanagement im Detail besprochen“, gibt Stefan Herzog, Büroleiter des Grazer Finanzstadtrates Manfred Eber (KPÖ), am Mittwoch bekannt. „Daraus haben wir die ersten Prioritäten und Adaptierungen des Maßnahmenkatalogs abgeleitet, die bis zum Saisonbeginn im August umgesetzt werden sollen. Anfang April werden wir dies im Detail mit den Vereinen besprechen“, so Stadtrat Manfred Eber über den weiteren Verlauf.