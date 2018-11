Der Videoschiedsrichter wird wohl in der kommenden Saison auch in der Premier League Realität.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Italien wird der Videoschiedsrichter erfolgreich angewendet © AP

In der englischen Fußball-Premier-League könnte ab der kommenden Saison der Videobeweis zum Einsatz kommen. Die Klubs und die Liga hätten sich am Donnerstag grundlegend darauf verständigt, teilte die Liga mit. Das technische Hilfsmittel VAR wird bereits in den Topligen Deutschland und Italien verwendet und bewährte sich insbesondere bei der WM in Russland.

Die Premier League verkündete, nun ein formelles Ansuchen bezüglich eines VAR-Einsatzes an den Weltverband FIFA zu stellen. Die österreichische Bundesliga denkt über einen Start frühestens zur Saison 2020/21 nach. In der Champions League verzichtet die UEFA vorerst darauf.

Mehr zum Thema Nach Handgreiflichkeiten Ribery entschuldigte sich bei französischem TV-Experten