© APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Nach dem Skandal in Dortmund - Franck Ribery ohrfeigte einen französischen TV-Experten, der ihn für zwei der drei BVB-Tore verantwortlich gemacht hatte - kam es nun zur Aussprache zwischen den beiden Franzosen.

Die Bayern ließen Patrick Guillou einfliegen. Bei den Bayern unterhielten sich zuerst Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Uli Hoeneß mit Guillou, später kam auch RIbery dazu und soll sich persönlich für sein Verhalten entschuldigt haben. "Es war natürlich falsch, was ich gemacht habe. Es ist immer schwierig nach einem Spiel, weil ich sehr emotional war. Ich habe zu Patrick Entschuldigung gesagt, auch an seine Familie", sagte Ribery nun auch in einem Video auf der Club-Webseite. Guillou hatte nach dem Vorfall auf eine Anzeige verzichtet.

Fans der Bayern kritisieren den Klub dafür, dass gegen Ribery keine (noch) Sanktionen ausgesprochen wurden. Andere Bayern-Spieler wären für vergleichsweise Kleinigkeiten oft hart bestraft worden. Ob es noch zu einer Strafe für Ribery kommen wird, ist aktuell nicht klar.