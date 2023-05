Dortmund könnte zu Pfingsten zur größten Partymeile Deutschlands werden. Im Fall eines Erfolgs der heimischen Borussia am Samstag (15.30 Uhr) über den FSV Mainz 05, die dem Klub den neunten Fußballmeistertitel bescheren würde, ist am Tag danach ein vierstündiger Autokorso durch die Revierstadt geplant. Zum möglichen Spektakel mit der Ehrenrunde rund um den Borsigplatz werden laut Aussage des Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange "mindestens 200.000" Fans erwartet.

Vor dem Korso, der um 12.09 Uhr gestartet würde, soll sich die Mannschaft in das Goldene Buch der Stadt eintragen. "Wir gehen mehr oder weniger davon aus, dass die Mannschaft nichts mehr anbrennen lässt und wir dann am Sonntag alle gemeinsam feiern können", sagte Oberbürgermeister Thomas Westphal bei der Vorstellung der Partypläne in Dortmund. Bei der bisher letzten Meisterfeier der Borussia im Jahr 2012 hatten sogar mehr als 400.000 Besucher in der Stadt gefeiert.

Die Nachfrage nach Karten für die längst ausverkaufte Partie gegen Mainz ist immens. "Wir hätten 300.000 Karten absetzen können", sagte BVB-Organisationschef Christian Hockenjos. Trotz der vielen Fans, die bei der Suche nach einer Karte leer ausgingen, wird es am Samstag in der Stadt kein Public-Viewing-Angebot geben. Ähnlich groß ist das Medieninteresse. Für die 192 Plätze auf der Pressetribüne liegen 800 Akkreditierungsanträge vor.

Ob die Journalisten auch Jude Bellingham auf dem Platz sehen werden, wird sich erst weisen. "Jude ist unglaublich ambitioniert. Er hat das Ziel komplett auf dem Schirm und tut alles dafür, um dabei zu sein", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Nach seiner Knieblessur konnte der Engländer aber bisher noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren. Die noch vorhandene Zeit bis Samstag werde hoffentlich für den 19-jährigen Mittelfeldspieler sprechen. Kehl selbst ist nach den bisherigen Trainingseindrücken für das Saisonfinale guter Dinge: "Es war sehr viel Feuer drin, es war Dampf drin."

Eine Runde vor Schluss rangiert der BVB zwei Punkte vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze. Zeitgleich treten die Münchner in Köln an und müssen auf einen Patzer der Dortmunder hoffen. Bei Punktegleichheit hätte der Serienmeister aufgrund des besseren Torverhältnisses die Nase vorne.

Auch deshalb plant auch der FC Bayern noch mit dem elften Titelgewinn in Folge. Den würden die Münchner am Pfingstsonntag auf dem Marienplatz feiern. Dort wollen dann auch die Fußballerinnen rund um ÖFB-Aushängeschild Sarah Zadrazil im Fall des deutlich realistischeren Titelgewinns jubeln. Laut "Bild" plant der Verein unabhängig vom Ausgang der 34. Runde am Samstag eine interne Feier in der "Motorworld" im Münchner Stadtteil Freimann.