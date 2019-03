Facebook

Martin Hinteregger © GEPA pictures

ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger schwebt auf einer persönlichen Erfolgswelle mit Neo-Klub Eintracht Frankfurt. Für seinen Trainer Adi Hütter ist er voll des Lobes. "Ich bin einer der sensibelsten Spieler, was einen Trainer angeht. Wenn der Trainer mich versteht und weiß, wie er mich packen muss, kriegt er einen Top-Verteidiger."

Augsburg-Coach Manuel Baum war das nicht gelungen - sein öffentliches Zerwürfnis mit Hinteregger führte zum leihweisen Wechsel des Abwehrspielers. Es sei zwar denkbar, dass er wieder für Augsburg spiele, "aber wenn der Trainer bleibt, gibt es keine Rückkehr", stellte der Kärntner klar.

"Mir stößt auf, dass er den Verein unter Druck setzt"

Ebenjener Trainer reagierte nun am Rande des Augsburg-Trainings auf die Aussagen seines Ex-Verteidigers. "Ich finde, er hätte das nicht nötig. Vor allem holt er zum Rundumschlag aus. Mir stößt auf, dass er den Verein unter Druck setzt. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Er hat mit Sicherheit eine Idee, was er mit solchen Aussagen erreichen will", wird Baum auf "kicker.de" zitiert. Sein Nachsatz: "Ich bin nicht nachtragend. Da stehe ich drüber."