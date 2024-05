Der VFL Bochum steht in Deutschland unmittelbar vor dem Abstieg aus der Bundesliga. Im Hinspiel der Relegation ging das Team von ÖFB-Legionär Kevin Stöger zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf klar mit 0:3 unter. Während der Erstligist gut in die Partie startete, machten die Gäste eiskalt die Treffer.

Bereits in der 13. Minute ging der Zweitligist nach einem Eigentor von Philipp Hofmann in Führung. Davon ließen sich die Bochumer aber nicht beirren. Vor ausverkauftem Haus kämpfte das Heimteam mit viel Herz, musste in der zweiten Hälfte aber weitere Rückschläge hinnehmen. Felix Klaus (64.) traf zum 2:0 und spätestens ab diesem Zeitpunkt war der VFL völlig verunsichert.

Das 3:0 durch Yannik Engelhardt (72.) besiegelte dann schon fast den Aufstieg der Fortuna. Im Rückspiel am Montag (20.30 Uhr) in Düsseldorf brauchen die Bochumer wohl ein Wunder, um den Klassenerhalt doch noch zu fixieren.