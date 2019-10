Salzburg in der Champions League"Wir sind noch am Leben"

Die Marsch-Route in der Champions League bleibt aufrecht. Die Salzburger glauben trotz der Heimniederlage gegen Napoli weiter an ihre Chance. Defensivarbeit wird hinterfragt.

Jesse Marsch glaubt an die Chance © GEPA pictures

Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Zu knapp waren die Salzburger Meisterfußballer in den Partien gegen Liverpool und Napoli an einem Punktgewinn, um den Glauben an ein Fortkommen in der Champions League zu verlieren. "Es wird sehr schwierig, aber wir sind noch am Leben", gab Trainer Jesse Marsch schon bald nach dem 2:3 gegen die Italiener eine klare Parole aus. Und die Spieler ziehen mit.