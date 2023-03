Der ehemalige deutsche Fußball-Bundestrainer Joachim Löw soll Interesse an einem Job als Nationalcoach in Brasilien haben. Laut einem Bericht der "Bild" erwägt der 63-Jährige die Nachfolge von Tite. Details oder Angaben zur Quelle der Information gab es nicht. Tite hatte nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2022 in Katar als Nationalcoach der Brasilianer aufgehört. Seitdem sucht Brasiliens Verband CBF einen Nachfolger.

Laut mehreren Medienberichten gilt bisher Carlo Ancelotti als Top-Kandidat für den Posten. Der 63-jährige Italiener steht jedoch noch bis zum Sommer 2024 bei Real Madrid unter Vertrag. Auch José Mourinho oder der frühere Benfica-Coach Jorge Jesus sollen Kandidaten sein. CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues will Anfang April zu einer Europa-Reise aufbrechen, um dort mit potenziellen Nachfolgern zu sprechen. Ob dann auch ein Termin mit Löw ansteht, ist nicht bekannt.

Rücktritt nach der EM 2021

Löw war von 2006 bis 2021 Cheftrainer der DFB-Auswahl und zuvor bereits Co-Trainer unter Jürgen Klinsmann. 2014 gewann er mit dem DFB-Team bei der WM in Brasilien den Titel, nachdem es im Halbfinale ein denkwürdiges 7:1 gegen die Gastgeber gegeben hatte. Nach dem Aus im Achtelfinale bei der EM 2021 war Löw zurückgetreten.

Löws größter Erfolg neben dem Gewinn des WM-Titels 2014 war der Erfolg im DFB-Pokal 1997 mit dem VfB Stuttgart. Zudem wurde er mit dem FC Tirol 2002 österreichischer Meister. Ein Jahr später holte er mit Austria Wien den Supercup.