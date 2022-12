Der niederländische Fußballmeister Ajax Amsterdam und Daley Blind haben den noch ein halbes Jahr laufenden Vertrag vorzeitig beendet. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Der 32-jährige Mittelfeldspieler hat mit Ajax sieben Meistertitel gewonnen. Bei der WM in Katar stand Blind in allen fünf Spielen in der Startelf der Niederlande, die im Viertelfinale am späteren Weltmeister Argentinien im Elfmeterschießen gescheitert ist.