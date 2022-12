Rekordtransfer I

Das Jahr 2022 war erst wenige Tage alt, und schon hatte der SK Sturm - zumindest finanziell - Grund zum Jublen. Kelvin Yeboah weckte mit seinen Leistungen im Trikot der Grazer das Interesse vom damaligen Serie-A-Klub FC Genua. Mehr als fünf Millionen Euro flossen in die Klubkassen der Schwarz-Weißen - Rekord. Noch nie wurde für einen Sturm-Spieler so viel bezahlt. Sportlich hinterließ Yeboah aber eine Lücke im Angriff der Steirer. Zumindest kurzfristig.

Goldgriff Rasmus Höjlund

Sturms Geschäftsführer Andreas Schicker zauberte mit Rasmus Höjlund einen jungen Dänen als Yeboah-Ersatz aus dem Hut. Am 31. Jänner gab der junge Angreifer sein erstes Interview als Sturm-Spieler. Und machte mit der Aussage "Bei mir sehe ich einige Parallelen zu Erling Haaland" schnell auf sich aufmerksam. Den großen Worten folgten dann auch Taten.

Vizemeistertitel dank Sieg über Salzburg

Am 27. April fixierte der SK Sturm mit einem 2:1-Heimsieg über Serienmeister Salzburg den Vizemeistertitel und den Einzug in die Champions-League-Qualifikation.

Tod des Jahrhunderttrainers Ivica Osim

Sportlich zauberte der SK Sturm also ein starkes Frühjahr auf den Rasen. Am 1. Mai feierte der Klub mit seinen Fans auf dem Grazer Hausberg, dem Schöckl, den Geburtstag des Vereines. Und dann brach Präsident Christian Jauk auf der Bühne in Tränen aus. Sturms Jahrhunderttrainer Ivica Osim ist just am Ehrentag "seines" Klubs verstorben. Es folgte eine große Anteilnahme und eine Trauerfeier im Liebenauer Stadion.

Rekordtransfer II

Nach der Sommerpause machte Sturms Angreifer Rasmus Höjlund klar, warum er als heiße Transferaktie gehandelt wurde. Der Angreifer stellte die Gegner in Österreich vor Probleme, Meister Salzburg erledigte er mit einem Doppelpack alleine. Das Angebot vom italienischen Topklub Atalanta Bergamo konnte weder er noch der Klub ausschlagen. Bis zu 20 Millionen Euro soll der Transfer dem Verein eingebracht haben. Damit wurde der Yeboah-Erlös um ein Vielfaches überboten.

Erster Europa-League-Sieg seit 2011

Im ersten Spiel der Europa-League-Gruppenphase empfing der SK Sturm ohne Höjlund den dänischen Klub FC Midtjylland. Und gewann 1:0. Neuzugang Emanuel Emegha erzielte das Goldtor und ließ die Grazer zum ersten Mal seit 2011 wieder auf Europa-League-Bühne jubeln.

Wiedersehen mit dem GAK nach 15 Jahren

Die Cup-Auslosung bescherte Fußball-Graz das erste große Stadtderby seit 15 Jahren. Wochenlang war es das Gesprächsthema Nummer eins. Wochenlang wurde gestichelt, provoziert und leider teilweise auch unter die Gürtellinie gegangen. Am Tag X präsentierte sich der GAK gegen den haushohen Favoriten stark, vor allem defensiv clever. Und musste sich am Ende doch geschlagen geben. Albian Ajeti traf zum 1:0-Sieg des SK Sturm und ließ den schwarz-weißen Teil der Stadt jubeln.

Last-Minute-Tor gegen Feyenoord und "Rekord"-Aus

93. Spielminute in Liebenau. Otar Kiteishvili zog ab, traf, und verwandelte das Stadion in ein Tollhaus. Der Georgier sorgte für Sturms 1:0-Heimsieg in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam und dafür, dass die Grazer am letzten Spieltag der Gruppenphase gute Chancen auf ein internationales Überwintern hatten. Die Ausschreitungen der niederländischen Fans sorgten für Negativschlagzeilen. Beim letzten Gruppenspiel in Midtjylland setzte es ein 0:2. Sturm hatte am Ende mit acht Punkten gleich viele Zähler wie der Gruppenerste, schied als Letzter aber aus dem Europacup aus.

Weihnachtsfeier mit Überraschungsauftritt

Die Weihnachtsfeier des SK Sturm stand ganz im Zeichen der gesanglichen Einlage von Emanuel Emegha, Vincent Trummer, Mo Fuseini, Jusuf Gazibegovic und Otar Kiteishvili.