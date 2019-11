Facebook

Er hat mit seinen Auftritten in der Champions League bei ganz Fußball-Europa für Furore gesorgt. Insgesamt erzielte Erling Haaland in 18 Pflichtspielen sage und schreibe 26 Tore. In der Champions League ist er derzeit mit sieben Treffern Torschützenkönig. Weil die Tage kürzer werden und langsam die Winterpause und damit die Transferzeit naht, vermehren sich die Gerüchte. Manchester United, FC Barcelona sind nur zwei Namen, die am 19-jährigen interessiert sein sollen.

Nun hat "ESPN" auch den Preis für Haaland erfahren. Demnach will Salzburg für den Norweger, dessen Vertrag bis 2023 läuft und über keine Ausstiegsklausel verfügt, nicht weniger als 100 Millionen Euro. Diese Summe soll etwa dem FC Barcelona eindeutig zu hoch sein. Demnach schätzen die Katalanen die Ablöse als unrealistisch und "nicht seinem Marktwert entsprechend" ein.