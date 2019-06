Facebook

Ljubisa Tumbakovic ist nicht mehr Montenegro-Teamchef © (c) Getty Images (Srdjan Stevanovic)

Montenegro hat sich am Samstag mit sofortiger Wirkung von seinem Fußball-Teamchef Ljubisa Tumbakovic getrennt. Grund ist dessen Fernbleiben vom EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Podgorica gegen den Kosovo (1:1). Der Serbe Tumbakovic war der Begegnung - offenbar auf Druck aus seiner Heimat - ebenso ferngeblieben wie seine in Serbien geborenen Spieler Filip Stojkovic und Mirko Ivanic.

"Neben der unangenehmen Überraschung ist die Handlung von Tumbakovic auch ein Bruch seiner vertraglich festgelegten persönlichen Pflichten", gab Montenegros Fußball-Verband (FSCG) am Samstag bekannt. Der Vorstand bedauerte auch, dass "Druck aus gewissen Kreisen" zum Fernbleiben von Stojkovic und Ivanic geführt habe. "Dinge, die nichts mit Sport zu tun haben, haben in diesem Fall den Sport und den Fußball besiegt."

Kosovo von Serbien nicht als souveräner Staat anerkannt

Der Kosovo hatte sich 2008 von Serbien für unabhängig erklärt und ist mittlerweile von mehr als 110 Ländern, darunter Österreich, als souveräner Staat anerkannt. Eine andere Gruppe von Staaten - darunter Serbien, China, Russland und fünf EU-Mitglieder - lehnt die Anerkennung dagegen weiter ab. Montenegro liegt in der EM-Quali-Gruppe A mit zwei Punkten aus drei Spielen auf dem letzten Platz. Tumbakovic betreute das Team seit Februar 2016.