Traurige Nachrichten aus der Türkei. So ist der ehemalige türkische Nationalteamspieler Ersen Martin an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Im Mai 2022 hatte Martin einen Infarkt sowie einen Riss der Hauptschlagader erlitten. In den vergangenen Wochen hatte sich sein Zustand dramatisch verschlechtert und wurde er musste im Krankenhaus in Bursa künstlich beatmet werden. Nun hat Ersen Martin den langen Kampf verloren.

Martin wurde in Oberfranken geboren und schaffte in der Kampfmannschaft von Nürnberg den Durchbruch. 1999 wechselte der 1,96 Meter große Angreifer zu Besiktas. Später spielte er unter anderem für Göztepe und Trabzonspor in der Süper Lig, für Sivasspor sogar in der Champions-League-Qualifikation. Insgesamt lief er in der höchsten türkischen Liga 256 Mal ein und erzielte 74 Tore. Für die türkische Nationalmannschaft war Martin dreimal im Einsatz.