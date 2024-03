Es ist das perfekte Ambiente für einen Wiedereinstieg. Das idyllisch in ruhiger Hanglage oberhalb von Marbella situierte Golfhotel „La Quinta“ bietet der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft viel mehr als nur eine Top-Aussicht. Der Blick ist auf die Euro gerichtet und Stefan Lainer besonders guter Dinge. Die Freude strahlt aus seinem Gesicht. Der 31-Jährige ist nach überstandener Krebserkrankung in sein zweites Leben gestartet und schaut mit scharfen Augen, starkem Charakter und festen Überzeugungen in die Zukunft, die nahe und die ferne. Die Vergangenheit ist nicht ausgeblendet, aber er hat sie im Griff, so wie er das Geschehene aufarbeitete. Doch er will sie auch ruhen lassen. „Das Gute war, dass ich mich damit nie aufgehalten habe.“

Die Krankheit brach quasi über Nacht über ihn herein und Lainer erinnert sich an die durch die Diagnose im vergangenen Juli ausgelöste Schockwirkung. „Es war schon ein krasser Schicksalsschlag“, erzählt er und es sei „völlig unerwartet“ gekommen. Allzu tief mag er nicht mehr vordringen in seine damalige Gefühlswelt, was ihm durch den Kopf raste, welche Gedanken auf sein Innerstes einwirkten. Jedenfalls ließ er nicht zu, dass sie zusätzlich an Körper und Seele nagten. Er steuerte die Durchlässigkeit und filterte das Positive heraus. „Die ersten Tage“ seien „schon sehr schwer“ gewesen, nicht sofort habe er gedacht, das werde „in einem halben Jahr alles wieder überstanden“ sein. Aber seine Einstellung und die Hilfe von außen beschleunigten den Prozess sogar. Nach vier Monaten, im November, galt der Fußballer schon wieder als geheilt.

„Daran habe ich mich festhalten können“

Diese Entwicklung hatte er, wie der Genesene erzählt, auch einer optimalen medizinischen Betreuung zu verdanken. „Nach den ersten Tests hat es schon geheißen ‚Du wirst wieder gesund werden, du wirst wieder fit werden‘, da habe ich keine Zweifel gehabt.“ Der Plan wirkte auf ihn sehr überzeugend. „Da habe ich mich super orientieren, daran habe ich mich festhalten können.“ Und so fanden die Prognosen eine rasche Bestätigung in konkreten Ergebnissen. „Zum Glück ist das alles so passiert, und so bin ich durch die schwere Zeit ziemlich gut durchgekommen.“ Enorme Unterstützung erfuhr er auch durch die Familie und Freunde. Er habe nicht zuletzt dadurch den Blick schnell wieder nach vorne richten können. „Das war eigentlich von Anfang an der Fall.“

Der Fußball hat auf dem Weg zurück entscheidend mitgewirkt, er ist Passion und Lebenselixier. Das Training sei schon parallel zur Betreuung gelaufen, um wieder in Schwung zu kommen, den Körper wieder in Form zu bringen, wie er sagt. „Schritt für Schritt“ habe er sich herausgeholt, nicht nur, um die Krankheit zu überwinden, sondern auch, um „fußballerisch“ möglichst rasch wieder auf jenen Level zu kommen, wo er sich schon einmal befand.

Er genießt jeden Moment

Im Streben nach dem umfassenden Comeback fand der Legionär von Borussia Mönchengladbach auch Halt in der Gemeinschaft, dem Team. „In der Mannschaft kommst du schnell auf andere Gedanken“, das gilt für den Klub ebenso wie für das Nationalteam, wo er umgehend den Anschluss wiederherstellte. „Du bist wieder im normalen Betrieb. Du hast wieder die Kollegen, du schätzt das ganz anders“, erklärt Lainer und weist auf die Bedeutung des Augenblicks hin. Er spürt jeden Moment und er lässt den Alltag hochleben. „Ich freue mich auf jedes Training, dann auf den Abend, vielleicht mit Kartenspielen.“

Nun hat Lainer die Chance auf die Teilnahme an der Europameisterschaft im Juni, der Salzburger verfügt über einschlägige Erfahrung, und die ist vor allem positiver Natur. Bei der Euro 2021 traf er auf spektakuläre Weise zum 1:0 gegen Nordmazedonien und ist damit einer von sieben österreichischen Torschützen in der EM-Geschichte. „Es ist wichtig, wenn Spieler auch Erfahrung haben. Ich versuche, mich da in allen Dingen einzubringen.“ Er will jedenfalls in den Rhythmus kommen und „regelmäßig spielen.“ Die Einberufung in den Kader für das Teamcamp an der Costa del Sol versteht Lainer als „Ehre, dass ich es wieder geschafft habe. Ich genieße es und ich will natürlich mein Herz auf dem Platz lassen für Österreich. Es macht großen Spaß, wieder beim Team zu sein.“