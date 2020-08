Messi-Abschied "Totaler Krieg", "Unfassbare Schande" - Wut der Barca-Fans trifft Clubchef Bartomeu

In Barcelona gingen die Fans auf die Straßen. Die Szenen erinnerten entfernt an die Aufnahmen von den Protesten gegen Rassismus in vielen US-Städten, nur dass selbige in Barcelona friedlich blieben.