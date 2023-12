Weiße Weihnachten werden es wohl nicht in Hartberg. Will man dort Schnee sehen, schaut man am besten hinter der Torlinie des Heimtors in der Profertil Arena, dem Arbeitsplatz von Raphael Sallinger nach. Die wenigen Male, die der Kärntner hinter sich greifen musste, waren ein weiterer Grund für die überraschende Platzierung, die der TSV Hartberg bei Abpfiff der Herbstsaison einnimmt. Über die weiteren Gründe spricht er mit Max Ratzenböck in der neuen Folge von „abgestaubt!“, dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung.

#11 Alabas Kreuzband und Raphael Sallinger