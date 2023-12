Wer zählt zu den größten Bundesliga-Spielern aller Zeiten? Wie sähe die ideale Aufstellung dieser Spieler aus, und wer wäre der passende Trainer an der Seitenlinie? Was einst als Zeitvertreib in langen Schulstunden auf Papier festgehalten wurde, wird nun zu einer offiziellen Wahl. Anlässlich der 50. Bundesliga-Saison wurde nun das offizielle Team der letzten 50 Jahre gesucht.

Die Abstimmung, an der eine Jury bestehend aus Fans, JournalistInnen und Bundesliga-Klubs teilnahm, ist abgeschlossen und das Team wurde letzte Woche vorgestellt und lässt einen Spieler des SK Sturm schmerzlich vermissen.

In Ausgabe 10 von abgestaubt! Blicken Funke und Max zurück auf die erste Hälfte der Saison 23/24 und ziehen eine ernüchternde Bilanz. Außerdem bewerten sie das 50 Jahre Bundesliga Team und erstellen mithilfe des Simulators Ihr eigenes. Schickt uns eure Teams auf Instagram und Twitter. Wir freuen uns auf euer Feedback!

#10 Rückvorschau & das 50-Jahre-Team auf Spotify