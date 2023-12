Von Hannover im Jahr zwei nach Robert Enke, Rapid Wien, Barnsley und mehr, bis hin zum bitteren Abstieg mit seinem Kindheits- & Herzensclub Ried und seinem jetzigen Arbeitgeber in Favoriten. Samuel Sahin-Radlinger hat in seiner Karriere viel erlebt. Mit Fö und Max spricht er in der neuen Folge von „abgestaubt“, dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung, über gute & schlechte Zeiten im Leben eines Torhüters und darüber, wie es nach seiner Leihe in die Niederlande in Wien weitergeht.

