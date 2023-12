Wegen massiver Schneefälle und der Nichtbespielbarkeit der Spielfelder sind am Samstag alle drei Spiele der 16. Bundesliga-Runde abgesagt worden. Die Partie Salzburg gegen WAC wird am Sonntag (14.30 Uhr) gespielt. Auch die Partie zwischen Blau-Weiß Linz und Sturm am Sonntag (14.30 Uhr) soll ausgetragen werden. Soll deshalb, weil das Spielfeld in Linz noch unter einer Schneedecke liegt. Die Linzer haben über Soziale Medien um Unterstützung unter den Fans bezüglich der Schneeräumung angefragt. „Jeder ist eingeladen, uns beim Schneeräumen im Stadion zu helfen, damit das Match gegen Sturm Graz stattfinden kann. Wir freuen uns über Unterstützung! Bitte auch um Mitnahme eurer Schneeschaufel“, schrieb der Aufsteiger. Arbeitsbeginn ist um 7 Uhr morgens. „Es wird auf die Nacht ankommen, wie viel Schnee noch fällt. Wir sind jedenfalls unterwegs nach Linz“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.