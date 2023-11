Der 3:0-Erfolg gegen Austria Klagenfurt bringt dem SK Sturm wieder Kraft. Ein Umstand, der vor der länderspielbedingten Liga-Pause nicht unbedingt notwendig ist, meinen manche. Bei den Grazern sieht man dies differenzierter. „Dieser Sieg war sehr wichtig für den Kopf“, sagte Trainer Christian Ilzer. Ein gutes Gefühl wirkt sich auf Prozesse im Körper aus. Und dass viele Sturm-Spieler seit Wochen mit Blessuren und Verletzungen kämpfen, ist bekannt. Seddy Jatta (Oberschenkelmuskel), Otar Kiteishvili (Achillessehne), William Böving (Schambein) und Max Johnston (Oberschenkelmuskel) haben aufgrund ihrer Blessuren ihren nationalen Auswahlen abgesagt. Ebenfalls angeschlagen ist jetzt etwa David Schnegg, der in Klagenfurt einen Schlag auf sein verletzt gewesenes Knie bekommen hat. Weil die Spieler hier bleiben, können die Therapie- und Rehabilitationsprogramme ohne Unterbrechung weitergeführt werden.

Das ist wichtig für „den letzten Block“, erklärt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Mit dem letzten Block meint Schicker die ausstehenden fünf Spiele in diesem Kalenderjahr. Austria Lustenau (heim), BW Linz (auswärts) und Altach (heim) sind die Gegner in der Liga, Rakow (heim) und Sporting (auswärts) in der Europa League. „Das ist eine entscheidende Phase der Meisterschaft, wir können wirklich etwas Außergewöhnliches schaffen“, sagte Schicker und bedankt sich bei den jeweiligen Teamchefs: „Sie waren dieses Mal sehr entgegenkommend. Ich habe allen erklärt, wie wichtig die Spieler für uns sind.“ Die sportlich Verantwortlichen bei Sturm sind auch zuversichtlich, dass sämtliche Akteure nach der Pause wieder zur Verfügung stehen. Nur bei Jatta werden die Chancen auf ein Comeback noch im Herbst als eher gering bewertet.

In dieser Woche steht Regeneration und Energie tanken auf dem Programm. „Alle sollen ihre Akkus wieder aufladen“, sagt Ilzer. Samstag bis Montag gibt der Coach frei. In der nächsten Woche wird man ohne die abgestellten Teamspieler an der Weiterentwicklung arbeiten. Manprit Sarkaira, Szymon Wlodarczyk, Bryan Teixeira, Amadou Dante, Jon Gorenc Stankovic und Leon Grgic sind bei ihren Auswahlen.