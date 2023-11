Das Lächeln ist zurück bei Tomi Horvat und der gesamten Sturm-Delegation. Der Slowene erzielte seinen ersten Doppelpack im Trikot der Schwarz-Weißen und war damit ein entscheidender Faktor, dass die Grazer nach zwei Liga-Niederlagen in Folge (Austria Wien, LASK) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind. Mit einem 3:0-Sieg geht der SK Sturm in der länderspielbedingte Meisterschafts-Pause und haben aufgrund der drei gewonnenen Zähler punktemäßig wieder zu Spitzenreiter Salzburg aufgeschlossen. Die „Bullen“ holten bei der Wiener Austria ein torloses Unentschieden. „Wir haben gezeigt, was wir können und sind zufrieden. Auch, wenn wir noch einiges verbessern können“, sagt Jon Gorenc Stankovic. Der zweite Slowene im Team der Grazer erzielte in der vierten Minute per Kopf das 1:0.