Augen zu und durch heißt das Motto vor dem Bundesliga-Spiele zwischen Austria Klagenfurt und Sturm Graz heute (14.30 Uhr, Sky live) im Wörthersee-Stadion. Beide Mannschaften zeigten in den bisherigen Saisonspielen gute Leistungen mit erfolgreichen Ergebnissen. Aktuell haben beide Teams eine schwierige Phase zu durchtauchen. Klagenfurt-Coach Peter Pacult muss von Woche zu Woche sehen, dass er genügend Akteure für den Spielkader zusammen bekommt. Sturm-Trainer Christian Ilzer beobachtet genau, welche seiner Protagonisten aufgrund des dichten Programms körperlich an fittesten und mental am frischesten ist. Die diesjährige Spielzeit hat richtig Substanz gekostet.