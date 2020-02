Neo-Trainer Rob Daum hat sein erstes VSV-Training hinter sich. Er will Kleinigkeiten verändern, weiß aber auch, dass er in kurzer Zeit nicht alles auf den Kopf stellen kann.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Groß war das Interesse in der Vilacher Stadthalle als Rob Daum zum ersten Mal als Trainer das Eis der Villacher Stadthalle betrat. Nicht dabei waren zwar die Nationaltteamspieler Alexander Schmidt, Markus Schlacher, Martin Ulmer sowie Patrick Bjorkstrand, dafür war Mark Cundari erstamals seit seiner Verletzung wieder auf dem Eis. Der Kanadier wird auch am Dienstag daheim gegen Fehervar sein Comeback feiern. "Ich habe zwar eine langwierige Verletzung, ich bin jetzt aber an dem Punkt, wo es nicht schlimmer werden kann", wird der Verteidiger die Zähne zusammen beißen.