Die Zwillingsbrüder Manuel und Stefan Geier beenden nach 14 Jahren und 1593 Einsätzen für den KAC ihre Karriere. Die beiden gebürtigen Steirer, die in ihrer Karriere ausschließlich für den KAC gespielt haben, wurden mit den Klagenfurtern viermal Meiter. 2007, nach der Matura, schlossen sich die beiden dem KAC an. Davor haben sie für den Zweitligisten EV Zeltweg gespielt.

"Wir hatten 14 wunderbare Jahre in Klagenfurt und sind enorm dankbar dafür, dass wir unsere gesamte Profilaufbahn hier verbringen konnten. Bei einem tollen Klub, bei dem man immer die Chance hat, Erfolge einzufahren, und in einer Stadt, die im wahrsten Sinne des Wortes eishockeyverrückt ist", sagt Manuel Geier.

Tragweite der Entscheidung

"Es wird sicher einige Monate dauern, bis diese Entscheidung und ihre Tragweite sickert, für uns beide drehte sich in den vergangenen 30 Jahren schließlich fast alles um den Eishockeysport. Hier gebührt unser großer Dank unseren Familien, die diesen Weg mit uns gegangen sind und viele Entbehrungen auf sich genommen haben", sagt Stefan Geier.

General Manager Oliver Pilloni: "Manuel und Stefan Geier sind Vorbilder und Role Models für all unsere Nachwuchsspielerinnen und -spieler. Von den anfänglichen Aufgaben in einer Checking Line ausgehend, sind die beiden zu spielbestimmenden Akteuren in unserem Team gereift und haben dabei eine große persönliche Entwicklung genommen, wie wir sie uns auch von unseren zukünftigen Prospects wünschen und erwarten."