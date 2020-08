Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Niki Kraus wird auch in der kommenden Saison für die Rotjacken einlaufen © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Wie die ICE-Liga bereits vor einigen Wochen bekannt gab, soll die Meisterschaft am 25. September beginnen. Dennoch sind für die Vereine noch viele Fragen ungeklärt. Die wichtigste, nämlich wie viele Zuschauer in die Arenen gelassen werden dürfen, soll am Mittwoch beantwortet werden. Da treffen sich Präsident Jochen Pildner-Steinburg, Liga-Manager Christian Feichtinger und einige Vereinsvertreter mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Einen Tag später wird in einer ligainternen Telefonkonferenz über die weitere Vorgehensweise beraten. Es ist davon auszugehen, dass sich die Vereine auf die Aufhebung des Transferstopps einigen.



Der KAC, der heute seinen Trainingsauftakt in der Klagenfurter Stadthalle hat, gab die Vertragsverlängerung von Niki Kraus bekannt. Der Klub machte die im Vertrag des Stürmers festgeschriebene Option geltend, mit der sich die Laufzeit um ein weiteres Jahr verlängert. Der Villacher Daniel Wachter könnte bald zum VSV zurückkehren. Der 23-jährige Stürmer stand in den letzten zwei Jahren in Innsbruck unter Vertrag.



Laut Schweizer Medienberichten könnte Joe Thornton bis zum NHL-Start im Dezember für den HC Davos einlaufen. Bereits während den beiden Lockouts 2004 und 2012 lief der Superstar der San Jose Sharks für den Schweizer Kultklub ein, außerdem verbringt der 41-Jährige den Sommer regelmäßig in der Schweiz. „In den nächsten Tagen werden wir wissen, was seine Pläne sind“, erklärt Davos-Manager Raeto Raffainer.