Die Graz 99ers geben die Verpflichtung von Fredrik Hallberg bekannt, der künftig Cheftrainer Johan Pennerborn als Assistenz-Coach zur Seite stehen soll. Der 54-jährige Schwede hat in der Saison 2006/07 in der Division 2 bei Trelleborgs IF als Cheftrainer gearbeitet, sieben Jahre später wurde er als Assistan Coach in der HockeyAllsvenskan bei IK Pantern vorgestellt. Nach drei Jahren in Schwedens zweiter Liga unterschrieb er bei IK Oskarshamn in der SHL, zuletzt war er zwei Jahre lang in der höchsten Liga bei Leksands IF tätig.

"Als mich Headcoach Johan Pennerborn gefragt hat, ob ich ein Teil dieser Reise sein möchte, sah ich darin eine großartige Gelegenheit, um mit der Mannschaft und den Fans Erfolge zu haben", wird Hallberg auf der Vereinshomepage zitiert. "Ich will ein Umfeld schaffen, in dem man als Einzelner und als Team wachsen kann."