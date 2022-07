Die Graz 99ers haben zwei weitere Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Mit Mike Zalewski und Michael Boivin bleiben zwei Leistungsträger an der Mur. "Ich freue mich nach Graz zurückzukehren, denn im Klub gibt es sehr viel Potenzial", wird Zalewski zitiert. "Meine Frau und ich haben unser erstes Jahr in Graz sehr genossen. Der Klub, die Leute, die Stadt, die Fans und auch das Merkur Eisstadion waren eine tolle Erfahrung und ich glaube, dass wir noch viel mehr erreichen können."

Der 29-jährige US-Amerikaner kam in der abgelaufenen Saison in 41 Spielen auf je zwölf Tore und Assists. "Ich will heuer meinen Teil dazu beitragen, dass wir ein starkes Playoff-Team werden und Siege einfahren", so Zalewski weiter. "Ich freue mich auf meine Rückkehr nach Graz im August." Auch Boivin und seine Familie freuen sich "auf eine weitere Saison in Graz", wie der 31-jährige Offensiv-Verteidiger sagt. "Ein Ziel ist es, die Playoffs zu erreichen und ein Weiteres den Fans tolles Eishockey zu bieten." Bovin verzeichnete letzte Saison in 45 Matches elf Tore und 16 Assists.