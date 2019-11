Die Vienna Capitals haben zuletzt dreimal in vier Spielen verloren. Der Steirer Lucas Birnbaum hat sich in der Caps-Defensive etabliert.

Birnbaum gelangen in 19 Spielen bisher zwei Assists © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Auch wenn die Vienna Capitals vom dritten Tabellenrang lachen, zuhause erst zweimal verloren haben, ganz nach Wunsch läuft es auch in Wien noch nicht. Zuletzt gab es drei Niederlagen in vier Spielen, Graz verlor dreimal in Folge. „Sicher haben wir noch Luft nach oben, aber wir arbeiten gut daran, uns immer besser aufeinander abzustimmen“, sagt der steirische Verteidiger Lucas Birnbaum.