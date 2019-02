Facebook

Feierte sein Liga-Debüt: der Schwede Simon Rönning (19) © GEPA pictures

Der 100. Saisonpunkt (87 im Grunddurchgang, 12 bislang in der Zwischenrunde) muss warten, die 99ers bleiben zur „Halbzeit“ der Pick-Round auf ihren 99 erspielten Punkten sitzen. Und das passierte ganz schön brutal. Die Truppe von Doug Mason lief mit dem 3:8 bei den Vienna Capitals in die höchste Saisonniederlage. Die vorangegangene holten sich die Grazer Mitte Dezember in Bozen ab (2:7). Mit dem Debakel in Wien ist auch die stolze Serie der Grazer – zuletzt acht Siege in Folge – gerissen. Und die Caps lachen jetzt vor den punktegleichen Grazern von der Tabellenspitze. Ein Trost für Oliver Setzinger und Co.: Der KAC musste sich in Bozen 1:2 geschlagen geben. Damit beträgt der Vorsprung auf die drittplatzierten Klagenfurter weiterhin zehn Punkte. Und weil auch Salzburg gegen Fehervar überraschend mit 1:4 unterging, ist das Heimrecht für das Viertelfinale (Top 4 der Zwischenrunde) in den letzten fünf Runden mit 14 Punkten abgesichert.

