Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Da zappelte der Puck wieder im Netz: Peter Schneider (rechts in Gelb) traf gegen die 99ers © GEPA pictures

Die Vienna Capitals haben den Graz 99ers die Tabellenführung in der Platzierungrunde abgeluchst - und das in eindrucksvoller Manier. Die Wiener siegten vor Heimpublikum in Kagran mit 8:3, für die Grazer war es die erste Niederlage nach acht Siegen in Folge und zugleich die höchste in dieser Saison.

Im erste Drittel konnte hat sich diese Machtdemonstration der Wiener noch nicht abgezeichnet. Matt Caito brachte die Grazer bereits in der 2. Minute in einem Powerplay in Führung, Alex Wall (5.) glich zwar aus, doch Curtis Hamilton sorgte dafür, dass die Steirer mit einer Führung in die Drittelpause gingen. So reich an Strafminuten das erste Drittel war, so reich war der zweite Durchgang an Toren - aber ausschließlich für das Heimteam. Den Wienern ging alles auf, sie spielten mit den Grazern Katz und Maus. Christopher DeSousa, zwei Mal Wall und zwei Mal Peter Schneider sorgten für eine 6:2-Führung vor dem Schlussdrittel.

Eishockey: 99ers-Niederlage in Wien GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA 1 /19

Wenig verwunderlich, dass es die Wiener im Endspurt kontrollierter angegangen sind. 99ers-Trainer Doug Mason gab in den letzten 20 Minuten Ersatztorhüter Simon Rönning die Chance, sich zu beweisen - doch auch der 19-jährige Schwede musste noch zwei Mal hinter sich greifen: Nach dem Anschlusstreffer von Ty Loney (53./PP) erhöhten Ali Wukovits (53.) und Patrick Joseph Mullen (58.) auf 8:3.