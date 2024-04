In der 15. Minute des italienischen Oberligaspiels zwischen Castelfiorentino und Lanciotto Campi kam es zur Tragödie. Mattia Giani hatte gerade einen Torschuss abgegeben, ehe er sich an die Brust griff und auf dem Spielfeld zusammenbrach. Betreuer seines Teams sowie Zuschauer eilten sofort herbei und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Doch leider vergebens – weniger später kam die Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 26-Jährige an einem Herzstillstand verstorben sei.

Giani, der durch Fußballschulen von Empoli und Pisa gegangen war, hatte nach einer Verletzungspause in diesem Spiel sein Comeback gefeiert. „In so einem Moment fehlen die Worte. Eine unglaubliche Tragödie und ein herzzerreißender Schmerz“, schrieb Castelfiorentinos Bürgermeister Alessio Falorni auf Facebook. Der italienische Fußballverbandspräsident Gabriele Gravina zeigte sich ebenfalls tief betroffen und ordnete für diese Woche auf allen Fußballplätzen des Landes eine Schweigeminute an.