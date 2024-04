Ergebnistechnisch war es ein wenig kurios, spielerisch zeigten die ÖEHV-Herren in Riga viel Gutes. Zweimal verlor Österreich, das allen drei Goalies (Madlener, Höneckl, Zimmermann, Anm.) Spielzeit ermöglichte, exakt mit dem gleichen Ergebnis gegen die Letten - 2:3 nach Penaltyschießen. Unzufrieden zeigt man sich aber nicht. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass einige Spieler ihr letztes Spiel vor drei bis fünf Wochen absolvierten, war da kämpferisch und taktisch viel drin. Das war ein guter Auftakt“, resümiert Teamchef Roger Bader und fügt an: „Natürlich wäre es schön gewesen, eines der Spiele zu gewinnen, aber wir haben beide Male gepunktet und hatten Phasen, in denen wir besser waren.“

„Jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu machen“, meint der Schweizer weiter und stockte seinen Kader für die nächste Campwoche in Villach u. a. mit den Schweiz-Legionären Dominic Zwerger und Benjamin Baumgartner auf. „Weil auch einige angeschlagen sind“, erklärt er die Erhöhung der Spielerzahl.

Ian Scherzer ist auch daheim an Bord

Mit an Bord bleibt auch der 18-jährige Debütant Ian Scherzer, der im zweiten Lettland-Spiel auch erstmals traf. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen mit diesem Tor, ich bin glücklich, dass es so früh gelungen ist“, sagt der Villacher, der im Sommer von Rögle auf die Miami University in Ohio wechseln wird und nun daheim am 12. April gegen die Slowenen auch in rot-weiß-rot auflaufen wird. Grundsätzlich hat sich der 18-Jährige gut eingefunden, „denn alle waren total hilfsbereit, die Woche hat richtig Spaß gemacht. Unter diesen Umständen ist es auch leichter, in die Spiele hineinzufinden.“