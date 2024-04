Während in der ICE Hockey League zwischen Salzburg und dem KAC um den Titel gekämpft wird, steht auch schon die WM-Vorbereitung für das Nationalteam an. Freilich stehen in den Kadern der beiden Finalisten zahlreiche WM-Kandidaten für die am 11. Mai beginnenden Spiele in Prag, dennoch wird schon fleißig trainiert und für den Ernstfall geprobt. Kommendes Wochenende wird dann in Kärnten Station gemacht, der neue Kader dafür an diesem Wochenende bekannt gegeben. Langsam geht es wirklich um WM-Tickets, speziell für etwaige Überraschungskandidaten.

Bereits im Eröffnungs-Testdoppel der Vorbereitung in Lettland waren viele neue und junge Gesichter dabei, darunter auch der Rögle-Legionär Gregor Biber. Der 17-jährige Verteidiger ist nächste Woche fix weg, nimmt er doch an der U18-B-WM teil. Insgesamt warten jetzt noch sieben Testspiele, vier davon daheim in Österreich. Nach dem Test kommenden Donnerstag in Ljubljana gegen Slowenien folgt am Freitag, 12. April das Rückspiel in der Villacher Stadthalle. Für die Draustadt ist es auch der letzte Termin, ehe mit der Teilsanierung der Halle begonnen werden kann.

Eine Woche später warten in Budweis und Linz jeweils die Tschechen, ehe in der nächsten Campwoche in Garmisch und Zell/See die Deutschen zum Probelauf kommen. Den krönenden Abschluss macht das Duell mit Kanada am 5. Mai in Wien.

Mit Topspielerin Schafzahl auf zum Aufstiegscoup

Noch früher sind die Damen gefordert, die bei der B-WM in Klagenfurt ab 21. April den Aufstieg anvisieren, ab 12. April in Bruck/Leitha trainieren und zweimal gegen Ungarn testen. Dabei reicht ein Platz unter den ersten Zwei. Keine leichte Aufgabe, schließlich sind Topgruppen-Absteiger Ungarn und die Niederlande, gespickt mit einigen Spielerinnen aus der europäischen EWHL-Liga, harte Brocken. Gute Nachrichten gibt‘s personell: Theresa Schafzahl, die in der besten Liga der Welt, der nordamerikansichen PWHL, spielt, erhielt die Freigabe von ihrem Team Boston.

Alle WM-Spiele der ÖEHV-Teams werden übrigens live im Free-TV übertragen. Der ORF sicherte sich für alle Partien die Rechte, wird vorwiegend auf Sport+ übertragen. Der Herren-WM-Start am 11. Mai gegen Dänemark läuft auf ORF 1. Tickets für alle Herren-Testspiele sowie die WM-Spiele der Frauen sind ab sofort unter oeticket.com erhältlich.