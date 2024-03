Der KAC trauert um den finnischen Stürmer Seppo Ahokainen. Von 1977 bis 1980 striff er drei Jahre lang das rot-weiß-rote Tirkot über und war der erste Import, dem über 100 Tore in Bewerbsspielen gelangen. Ahokainen verstarb im 73. Lebensjahr.

Gestartet hat Ahokainen seine Karriere in Finnland bei Ilves bereits mit 19 Jahren. Nach vier WM-Teilnahmen und einmal Olympia kam er zum KAC. Im ersten Jahr schoss er den KAC ins Finale der Bundesliga, das gegen Graz verloren ging. Danach wurde der KAC mit dem Stürmer zweimal Meister. 1980 bei einem Spiel in Kapfenberg erzielte er auch sein 100. Tor für den KAC. Insgesamt gelangen ihm 204 Scorerpunkte in 103 Spielen. Danach ließ er die Karriere bei Ilves‘ Rivale Tampere ausklingen und wurde auch in die finnische Hall of Fame aufgenommen.

An nicht weniger als acht Weltmeisterschaften nahm Ahokainen teil, 162 Mal spielte er für sein Land. Der KAC schreibt auf seiner Homepage: „Der EC-KAC trauert mit den Hinterbliebenen von Seppo Ahokainen und wird seinem zweifachen Meister-Crack stets ein ehrendes Andenken bewahren.“