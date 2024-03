Als einziger Neuzugang im Winter verpflichtet, erwartete man sich in Voitsberg große Dinge von Martin Krienzer. Und der Stürmer bewies seine Qualitäten schon im ersten Auftritt mit einem Doppelpack. 3:1 lautete das Ergebnis in Weiz. Damit hat der Spitzeneiter neun Punkte Vorsprung auf Wels, dem mit den LASK Amateuren einzigen Konkurrenten, der um die Zulassung für die 2. Liga ansucht. „Wir haben auf diesem Rasen unseren Plan nicht umsetzen können. Aber wir haben gesehen, dass wir nicht nur Fußball spielen können, sondern auch kämpfen“, sagte Voitsberg-Trainer David Preiß.

Eine Partie mit vielen Torchancen bekamen die 750 Zuseher in Deutschlandsberg zu sehen. Am Ende jubelte Allerheiligen über einen 1:0-Sieg. Das Goldtor erzielte Julian Janetzko (55.). „Natürlich hätte sich Deutschlandsberg auch den Sieg verdient, aber wir haben diesmal das nötige Glück gehabt. Dazu hat unser Torhüter Marino Hamer sehr gut gehalten“, sagte Allerheiligen-Trainer Tomislav Kocijan, der positiv in die Zukunft blickt: „Wir haben im Sommer einen großen Umbruch gehabt. Das hat einige Zeit gebraucht, aber jetzt sind wir auf einem guten Weg. Diese Mannschaft hat großes Potenzial. Je länger wir zusammenbleiben, desto besser werden wir.“

Nichts zu holen gab es für Bad Gleichenberg in Wallern. Beim Stand von 1:2 sah Damjan Poposki die Rote Karte. Ab diesem Zeitpunkt waren die Südoststeirer auf verlorenem Posten und gingen 1:5 unter.