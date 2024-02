Reportage. In der nordöstlichsten Ecke Südtirols liegt das Reintal, ein Seitenarm des Ahrntals. Hier wird Wintersport pur gelebt. Die pittoreske Umgebung und die Launen der Natur bieten einzigartige Erlebnisse, aber auch Ruhe. Unter Skitourengehern und Eiskletterern ist Rein in Taufers ein Geheimtipp.

Leben an dieser weißen, spiegelglatten Wand erscheint deplatziert, die Natur wirkt feindselig. So in etwa muss sich Bruce Willis gefühlt haben, als er im Streifen „Armageddon“ im All gegen einen eiskalten Koloss gekämpft und das Leben auf der Erde gerettet hatte. Ein Gefühl warnt unterbewusst: „Du hast hier nichts verloren.“ Doch Gabriel durchbricht im charmanten Südtiroler Dialekt, den er für die Touristen ein wenig eingedeutscht hat, jegliche Zweifel: „Beine strecken und mit den Steigeisen ins Eis hacken. Dann strecken und gleiches mit den Eispickeln. Ein Schritt nach dem anderen.“ Das klingt einfacher, als es ist. Weil es ein Loslassen an Gedanken, an Zweifel und ein Vertrauen ins Material im Kampf gegen die Gesetze der Natur erfordert: Eisklettern eben.