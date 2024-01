Zum zweiten Mal in der 50-jährigen Weltcupgeschichte von Schladming wird heute ein Nachtriesentorlauf ausgetragen. Nach dem Sieg von Linus Strasser beim Slalom auf dem Ganslernhang sind die Techniker im Ennstal gefordert. Manuel Feller ist nach seinem undankbaren vierten Platz in Kitzbühel heiß auf eine Topplatzierung im Scheinwerferlicht. Bei der Weltpremiere im Vorjahr schied der Tiroler nach Rang vier im ersten Durchgang im zweiten aus. Damals plagten ihn noch arge Rückenschmerzen. Gar nicht am Start war damals Marco Odermatt. Nach einer akrobatischen Einlage auf der Streif musste er passen. Mit den Plätzen drei und zwei in den Abfahrten von Kitz hat der Schweizer seine Topform heuer bestätigt. Er hat alle bisherigen vier Riesentorläufe der Saison gewonnen. Ski Austria hat neben Feller noch Stefan Brennsteiner, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Dominik Raschner, Joshua Sturm und Noel Zwischenbrugger nominiert.



2023 fand zum ersten Mal ein Riesentorlauf im Scheinwerferlicht statt. Die Steiermark sprang damals kurzfristig als Veranstalter für Garmisch-Partenkirchen in die Bresche. Bei der Premiere siegte der Schweizer Loïc Meillard vor Landsmann Gino Caviezel und Marco Schwarz.