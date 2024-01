Mit 2,08 Sekunden Rückstand hat Christopher Neumayer im Ziel des Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel abgeschwungen und liegt damit auf dem elften Rang. Es ist dies das beste Resultat in der Karriere des 31-Jährigen. Wenig später erklärte er live im TV: Es war das letzte Rennen seines Lebens. „Was kann es schöneres geben, als in Kitzbühel mit dem besten Weltcup-Ergebnis aufzuhören?“

2019 fuhr der Salzburger in Bormio auf den 17. Rang, sonst war er häufig auch im Europacup im Einsatz. Verletzungen waren ihn immer wieder zurück. Nun will er sich auf seine neue Rolle als Vater konzentrieren.