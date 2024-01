Es war am Freitag eine spektakuläre erste Abfahrt in Kitzbühel, die allerdings einen schalen Beigeschmack hatte. So holte sich der Franzose Cyprien Sarrazin vor dem Italiener Florian Schieder sowie dem Schweizer Superstar Marco Odermatt den begehrten Sieg. Die Österreicher hingegen leer aus, bester ÖSV-Fahrer wurde Vincent Kriechmayr als Siebenter. Können die Gastgeber heute auf der Streif zurückschlagen? Die Antwort gibt es hier ab 11.30 Uhr!