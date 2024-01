Österreich liefert die nächste Sensation bei der EM ab. Das Team rund um Kapitän Mykola Bilyk sicherte sich mit einem 30:29 gegen Ungarn zwei Punkte in der Hauptrunde. Das erste und auch das letzte Tor erzielte der Kapitän. „Unglaublich, das ist schwer zu beschreiben. Wir haben gut gespielt, die Abwehr war da“, sagte der Trainer Aleš Pajovič, „die zweite Halbzeit hat gefühlt zwei Stunden gedauert. Da haben wir das Spiel mehr unter Kontrolle gehabt.“

Aufbäumen nach schwachem Start

Lukas Hutecek führte die Mannschaft mit einem bandagierten linken Bein in die Partie. Der Regisseur zog sich im Finale des Spiels gegen Spanien eine Blessur zu, biss die Zähne nach intensiven Behandlungen aber zusammen. Mit einer Abwehr und einem Ballverlust legten die Österreicher in ihren ersten Angriffen nicht nach Maß los. Es war an Kapitän Mykola Bilyk (5.), das erste Tor für Österreich zu werfen und Hutecek verkürzte auf 2:3. Im Gegenzug trat erstmals Bence Bánhidi in Erscheinung. Der Wuchtige am Kreis kann es von den Maßen her mit Österreichs Tobias Wagner aufnehmen. 120 Kilogramm bringt der Spieler aus Győr auf die Waage.

Die Ungarn hatten als erstes Team der EM gegen Österreichs Angriff ein adäquates Mittel. Der Mittelblock verschob geschickt und verlangte ein sehr breites Spiel – in der Mitte gab es kaum eine Lücke für die Rückraumspieler. Vorn spielten die Magyaren konsequent und ohne Schnörkel. Mit viel Einsatz hielt Österreich einen knappen Rückstand. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen brachte Aleš Pajovič schon früh Bankspieler. Auch, weil Janko Božović vor dem Spiel krank wurde. Es war viel aufopferungsvolle Arbeit nötig und in Unterzahl glich Sebastian Frimmel (23.) zum 13:13 aus. Es war eines der wenigen „einfachen“ Tore aus einem Konter heraus. Sonst kamen Bilyk und Co meist über den langen Angriff zum Erfolg. In der Verteidigung taten sich die Heimischen schwer. Vor allem Rückraumspieler Richárd Bodó strahlte mit seinen wuchtigen Würfen eine enorme Gefahr aus.

Oft nahm Pajovič den Keeper vom Feld. Das Übergewicht im Angriff war schon gegen Spanien und Kroatien ein probates Mittel. Mit einem beherzten Wurf von Hutecek zum 17:17 ging es in die Pause.

Zweiter Durchgang

Mit zwei Paraden holte sich Keeper Constantin Möstl zum Start des zweiten Durchgangs Selbstvertrauen. Er hatte in der Vorrunde einen großen Anteil am Aufstieg. Zwei vergebene Chancen von Frimmel sowie ein Notwurf (Zeitspiel) von Bilyk spielten den Ungarn in die Hände. Der Abstand blieb konstant bei zwei Toren. Möstl hielt einen Siebenmeter von Dominik Mathe. Die Ungarn kassierten zwei Strafen, Hutecek glich aus (41./22:22) und Wagner (43.) sorgte für die erste Führung in diesem Spiel. Fünf Minuten mussten die Ungarn auf einen Treffer warten, Mathe gelang dieser.

Die Abwehr der Ungar war das erwartete Bollwerk, gegen das sich Österreichs Werfer schwertaten. Auch, weil László Bartucz im Tor immer besser ins Spiel gefunden hatte. Eine Zeitstrafe gegen Frimmel (54.) erschwerte die Situation. Auch diese Unterzahl überstanden die Österreicher unbeschadet, einen Ballverlust allerdings nicht. Der junge Markus Mahr behielt aber die Nerven und glich mit seinem zweiten Tor aus, Gabor Ancsin wurde geblockt und Bilyk verwandelte den Konter zur 29:28-Führung (59.). Gergo Fazekas glich abermals aus und Lukas Herburger kassierte da eine Zeitstrafe. Bilyk behielt die Nerven und sorgte für den 30:29-Sieg.