Sichtlich geknickt trat VSV-Trainer Rob Daum nach dem sonntäglichen 3:4 im Pustertal den Weg zum Interview an. Es waren einige Dinge, die der Villacher Übungsleiter nicht beeinflussen konnte, die den Kanadier dennoch ins Grübeln brachten. Vorneweg: Obwohl der VSV in zwei Spielen in Bozen und Bruneck nur einen Punkt geholt hatte und nach zuvor acht Siegen aus neun Spielen nun erstmals dreimal in Folge verlor, die Adler zeigten bei den zwei knappen Pleiten keine großen Auflösungserscheinungen, es machte sich aber schlicht das „kurze Lineup“, wie Daum es formuliert, gegen Ende jeweils bemerkbar. „Wir waren in beiden Partien öfters in Führung, aber immer nur mit einem Tor, schafften es nie, einen Zwei-Tore-Vorsprung zu produzieren. Das hätte uns speziell im Finish enorm helfen können.“

In Bozen kam Villach immerhin zurück, erzwang noch eine Overtime, in Bruneck ärgerte eine Strafe für Kevin Hancock die Villacher Bank massiv. Er wurde wegen Haltens des Eises verwiesen, im Anschluss fiel das Siegtor der Gastgeber. „Ja, das hat mich gestört, ich war mit den Schiedsrichtern da nicht einer Meinung. Aber so ist das Leben, wir gewöhnen uns immer mehr an solche Pfiffe“, sagte Daum etwas gefrustet.

Fünf Tage Spielpause kommen sehr gelegen

Der Grund für den knappen Kader ist die herbstliche Grippewelle, mehr als drei Linien waren in Bruneck nicht mehr dabei, konnten der beeindruckenden Zahl von 170 mitgereisten Fans an einem Sonntagabend keinen Sieg schenken. „Aber das war wirklich unglaublich, hat sich angefühlt wie ein Heimspiel“, war auch Benjamin Lanzinger, der mit dem zwischenzeitlichen 3:3 das schönste Tor des Abends erzielt hatte, beeindruckt.

Heute geht die Vorbereitung auf das Wochenende mit dem Heimspiel am Freitag gegen Wien und dem Auswärtsspiel am Sonntag in Innsbruck los. Mit Topscorer John Hughes, Kapitän Alexander Rauchenwald und Assistenzkapitän Andrew Desjardins fehlten unter insgesamt sieben Ausfällen elementare Bausteine der Villacher Offensive, die im Pustertal nur 19 Torschüsse absonderte. Wie sich die Krankenliste am Freitag gestalten wird, ist natürlich offen.