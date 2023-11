Rapid und Zoran Barisic gehen ab sofort getrennte Wege. Dem Cheftrainer sowie Co-Trainer Thomas Hickersberger wurde heute in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass sie von ihren bisherigen Aufgaben entbunden werden, teilte der Verein in einer Aussendung mit. „Diese – für alle Beteiligten sehr schwere – Entscheidung wurde nach eingehenden Analysen und internen Gesprächen am Anfang der Woche nach dem zehnten sieglosen Spiel in der laufenden Bundesligasaison getroffen“, hieß es darin. Vorübergehend übernimmt der aktuelle SK-Rapid-II-Cheftrainer Stefan Kulovits, dessen Mannschaft als Tabellenführer bereits in der Winterpause steht. Der 40-jährige Wiener werde aber nach Bestellung eines neuen Cheftrainers wieder in seine bisherige Funktion zurückkehren, hieß es weiter. Rapid steht nach 14 Runden mit nur 18 Punkten derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Ganze vier Siege gab es in den bisherigen 14 Spielen.

Wrabetz erwartet neue Impulse

Rapid-Präsident Alexander Wrabetz erklärte: „Ich möchte vorab Zoran Barisic, den ich nach wie vor für einen hervorragenden Trainer und selbstredend großen Rapidler halte, ebenso wie Thomas Hickersberger, der über viele Jahre eine Konstante in unserem Trainerteam war, danken. Angesichts der Tabellensituation und der vielen sieglosen Spiele haben wir nun als Präsidium diesen Personalentscheidungen zugestimmt. Es ist jetzt für Rapid notwendig, neue Impulse zu setzen. Die Auswahl des künftigen Cheftrainers wird eine richtungsweisende Entscheidung für uns sein, daher lassen wir uns bei dieser sicher nicht unter Zeitdruck setzen und habe auch ich großes Vertrauen in Markus Katzer (sportlicher Leiter, Anm.), dass er die bestgeeignete Persönlichkeit finden wird.“

Barisic hatte das Traineramt im Oktober 2022 vorerst interimistisch übernommen und in Doppelfunktion als Geschäftsführer Sport die Position des Cheftrainers inne. Im Februar 2023 wurde er fix im Amt bestätigt. In der Bundesliga konnte die Mannschaft unter seiner Führung aber nur zwölf von 35 Spielen gewinnen, in weiteren zehn gab es eine Punkteteilung. Im ÖFB-Cup erreichte Rapid unter seiner Führung in der Vorsaison das Finale und zog aktuell nach Siegen gegen Donaufeld, Union Gurten und Amstetten ins Viertelfinale ein, wo am ersten Februarwochenende St. Pölten zu Gast in Hütteldorf sein wird.

Große Ehre für Barisic

Barisic wird in der Rapid-Aussendung zitiert: „Diese Entscheidung tut sehr weh, aber ich habe sie natürlich zu akzeptieren. Vor nicht allzu langer Zeit war ich selbst zweimal als Geschäftsführer Sport in einer solchen Situation und weiß daher, dass dies niemand gerne macht. Ich bin sicher, dass wir aus unserer Ergebniskrise herausgekommen wären, kenne aber die Mechanismen des Fußballs. Ich hoffe, dass Rapid wieder rasch mehr Siege feiern wird, und glaube nach wie vor an jeden Spieler dieser Mannschaft. Für mich war es jedenfalls jeden Tag eine große Ehre, für meinen Klub in diesen verantwortungsvollen Positionen tätig gewesen sein zu dürfen. Ich möchte mich bei allen Weggefährten, Trainerkollegen, Betreuern, Spielern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich in den letzten viereinhalb Jahren großartig unterstützt haben und von denen mir viele ans Herz gewachsen sind, für die Zusammenarbeit ebenso bedanken wie bei den Fans für ihren treuen Support.“