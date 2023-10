Die Bilanz der Austria Klagenfurt ist zur Grunddurchgangs-Halbzeit einmal mehr beeindruckend. 18 Punkte nach elf Runden, Platz vier in der Tabelle und auswärts überhaupt noch ungeschlagen. Letzteres deshalb, weil man bei Rapid eine echte Charakterleistung zeigte und aus einem 0:1 zur Pause einen 3:2-Sieg machte. Davor war Rapid spielbestimmend, „aber Torchance hatten sie keine“, sagte Trainer Peter Pacult und spricht damit selbstkritisch das 0:1 an. „Da hatte Till Schuhmacher so seine Probleme, hat ihnen die Chance quasi aufgelegt. Aber Rapid hat sich natürlich gut bewegt und den Ball gut laufen gelassen. Genau das haben wir nicht gemacht, hatten eine hohe Fehlerquote“, gab der Wiener zu.