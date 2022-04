Aus der Kräuterküche

Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Video-Anleitung vom Profi.

Heute kommt Fleisch auf den Teller und es wird frühlings-frisch: cookingCatrin serviert Huhn in Kräuterkruste mit buntem Gemüse aus dem Ofen. Ein knuspriges Hendl, gehüllt in einen feinen Kräutermantel auf einem Bett aus aromatischem Ofengemüse. Der Feinschliff für dieses Rezept: Kräuter! Frische Kräuter kommen bei cookingCatrin fast täglich zum Einsatz und zählen zur Grundausstattung in ihrer "Kuchl". Frische Käuter verleihen nicht nur jedem Gericht ein herrliches Aroma, sondern sind auch optisch ein duftender Blickfang in jeder Küche!