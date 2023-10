Am 10. Oktober ist der Welt-Tag für psychische Gesundheit. Das SOS-Kinderdorf möchte darauf hinweisen, dass es bei Kindern immer öfter psychische Belastungen und Erkrankungen gibt. Die Kinder und Jugendlichen aus einer gesunden Familie müssen schon viel ertragen. Bei Kindern und Jugendlichen die schon viel mitgemacht haben, ist das noch schlimmer. Das sagt das SOS-Kinderdorf. Die österreichische Gesellschaft für Kinder und der Jugend-Psychiatrie von der Österreichischen Gesundheitskasse warnt vor Selbst-Mord von Kindern und Jugendlichen. Es sind seit 2018 viel mehr Selbst-Morde bei Kindern und Jugendlichen aufgetreten. Simone Schlatte-Schatte sagt, dass man dagegen etwas machen muss. Schlatte-Schatte ist von der Qualitäts-Entwicklung vom SOS-Kinder-Dorf in Kärnten.

Schlimme psychische Störungen

Bei Kindern und Jugendlichen gibt es immer öfter posttraumatische Belastungs-Störungen. Das sind psychische Belastungen nach einem schlimmen Erlebnis. Die Arbeit im SOS Kinderdorf hat sich auch verändert. Die Mitarbeiter sollen auch zusätzliche Fortbildungen machen. Das sagt Schlatte-Schatte. Das SOS Kinderdorf sagt, dass es in Österreich mehr Ausbildungs-Stätten für Trauma-Pädagogen geben soll. Die Trauma-Pädagogen helfen Kindern und Jugendlichen das Erlebte zu verarbeiten. Deshalb soll das SOS Kinderdorf das Personal selber dafür ausbilden.

Die SOS-Kinderdörfer

In jedem Bundesland gibt es 1 SOS Kinderdorf 110 Kinder und Jugendliche haben in Kärnten ein zuhause. Es gibt jedes Jahr mehr als 1000 junge Menschen in den Tages-Stätten der Krankenhäuser.

Es gibt Hilfe für psychische Not-Lagen

Psychiatrischer Not und Krisen-Dienst

Kärnten West 0664 300 9003

Kärnten Ost 0664 300 7007

Krisen-Interventions-Zentrum Tel.01/4069595, Mo-Fr 8 bis 17 Uhr

Telefon-Seelsorge:142

Wenn bei dieser Nummer anruft kostet es nichts. Man kann dort rund um die Uhr anrufen. Man muss den Namen nicht nennen.

Es gibt auch Hilfe für Kinder und Jugendliche und ihre Betreuungs-Personen.

Rat auf Draht: 147

Wenn man bei dieser Nummer anruft kostet es nichts.

Man kann dort rund um die Uhr anrufen.

Man muss den Namen nicht nennen.

Die Internet-Seite ist: www.wir-helfen-dir.at

Schul-Psychologische Telefon-Hotline: 0800/211 1320, Mo-Fr 8 bis 20 Uhr, Sa 8 bis 12 Uhr

Wenn man diese Nummer anruft kostet es nichts. Der Anruf ist geheim.

Kinder-und Jugendanwaltschaft: 0800/221 708

Wenn man dort anruft kostet es nichts.

Die Internet-Seite ist: www.familienberatung.gv.at