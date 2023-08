Der Verein „Together“ bietet Lebens-Mittel an, die im Geschäft weggeworfen werden. Das sind zum Beispiel Lebens-Mittel, die schon abgelaufen sind oder Brot vom Vor-Tag. Together (gesprochen: Tugedder) ist Englisch und heißt: zusammen. Es gibt auch Secondhand-Produkte. Second-Hand (gesprochen: Seknd Händ) ist Englisch und heißt: aus 2. Hand. Damit sind Sachen gemeint, die vorher schon von jemand anderem benutzt worden sind. Zu den Secondhand-Produkten im Together Verein gehören zum Beispiel: Kleidung, Spiel-Sachen oder Bücher.

Verschiedene Stand-Orte in Kärnten

Die Lebens-Mittel und die Produkte vom Together Verein können an verschiedenen Stand-Orten in Kärnten abgeholt werden. Diese Stand-Orte heißen Together Point. In Spittal gibt es zum Beispiel einen Together-Point.

Die Adresse ist: Hauptplatz 7, 9800 Spittal an der Drau

Die Öffnungs-Zeiten vom Together-Point in Spittal sind:

Dienstag: 9 bis 12.30 Uhr

Mittwoch: 9 bis 12.30 Uhr

Donnerstag: 9 bis 18 Uhr

Freitag: 9 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 12.30 Uhr

Von 14. August bis 20. August ist der Together-Point in Spittal zu.

Andere Together Points haben im Sommer auch Urlaub. Wenn ein Stand-Ort zu hat, werden die Lebens-Mittel zu den anderen Together Points gebracht. Deshalb gibt es im Sommer mehr Produkte in den offenen Together Points.

Große Auswahl

Der Verein Together lädt die Menschen dazu ein, die große Auswahl in den offenen Together-Points zu nutzen. So hat man die Möglichkeit, viele Sachen günstig zu bekommen.