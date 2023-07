Die Bauern in Kärnten haben heuer ein schweres Jahr. Das sag Erich Roscher. Roscher ist von der Pflanzenbau-Abteilung der Landwirtschafts-Kammer. Die Landwirtschafts-Kammer ist für die Bauern in Österreich da. Wegen dem schlechten Wetter müssen die Bauern ihre Arbeiten oft verschieben. Ein Gewitter kann die ganze Ernte kaputt machen.

Mehrere Probleme

Die Bauern bekommen wenig Geld für die Lebens-Mittel. Die Herstellung von den Lebens-Mitteln ist aber teuer. Das Saat-Gut und Folien sind viel teurer geworden. Saat-Gut sind die Samen, die am Acker gesät werden. Aus dem Saat-Gut wachsen die Pflanzen. Diesel und Benzin sind auch sehr teuer. Die Bauern brauchen Diesel oder Benzin für die Maschinen. Der Dünger für die Pflanzen ist ganz besonders teuer.

Das Trocknen vom Gras ist nicht möglich

Das Gras wächst wegen dem vielen Regen sehr gut. Wenn das Gras geschnitten wird, braucht es ungefähr 2 bis 3 Tage zum Trocknen. In dieser Zeit darf es nicht regnen. Im Moment regnet es aber sehr oft. Deshalb ist die Heu-Ernte für die Bauern schwierig. Das sagt Roscher. Die Bauern brauchen das Heu, um ihre Tiere zu füttern.

Wenn der Boden so feucht ist, kann die Ernte sogar gefährlich sein. Wenn die Wiese steil ist, kann zum Beispiel der Traktor abstürzen. Viele Bauern mussten die 1. Heu-Ernte mit einer Folie einwickeln und dann einlagern. Im Kärnten gibt es nur wenige Bauern, die eine Trocknungs-Anlage für Heu haben. Die Trocknungs-Anlagen brauchen viel Strom. Der Strom ist aber auch sehr teuer.

Ernte ist heuer schwierig

Miha Zablatnik ist schon seit vielen Jahren Bauer. Zablatnik ist 73 Jahre alt und lebt in Ludmannsdorf: Ludmannsdorf heißt auf Slowenisch Bilčovs. So wie heuer ist es Zablatnig noch nie gegangen. Es gibt sehr viel Heu. Weil es so viel regnet, kann das Heu aber nicht trocknen. Überall in Kärnten liegen Wiesen und Getreide am Boden. Das passiert, weil das Getreide sehr gut gewachsen und schwer geworden ist.

Wenn es regnet und stürmt, fällt das Getreide um. Die Ernte von Winter-Getreide könnte heuer sehr schlecht sein. Winter-Gerste, Winter-Braugerste und Winter-Roggen haben keine gute Qualität. Qualität (gesprochen: Kwalität) beschreibt, ob etwas gut oder schlecht ist. Gute Qualität heißt, dass etwas gut ist. Schlechte Qualität heißt, dass etwas schlecht ist. Die Ernte von Sommer-Gerste und Hafer könnte aber gut sein.

Heuer ist auch ein schlechtes Jahr für Mais und Soja-Bohnen. Das sagt Rocher. Das Saat-Gut von Mais und Soja-Bohnen wird im Frühling gesät. Im Frühling war es aber zu kalt und zu nass. Das Pflanzen wachsen zwar, aber sie sind zu klein.

Auch Obst-Bauern haben Probleme

Auch die Obst-Bauern haben große Probleme mit ihrer Ernte. Die Obst-Bauern können heuer viel weniger Obst ernten, als sonst. Wegen dem Spät-Frost gibt es heuer fast keine Kirschen und Marillen. Spät-Frost ist Frost im Frühling. Bei Spät-Frost wird es noch einmal sehr kalt, wenn die Obst-Bäume schon Blüten haben. Weil es im Frühling so nass und kalt war, gibt es auch weniger Äpfel und Birnen. Die Bienen konnten die Blüten nicht bestäuben, weil das Wetter schlecht war. Viele Bäume haben auch einen Pilz, der das Obst kaputt macht.