Wofür gibt es heuer Förderungen?

Man bekommt eine Förderung, wenn man eine fossile Heizung gegen eine klimafreundliche Heizung austauscht.

Fossile Heizungen sind zum Beispiel: Öl-Heizung, Holz-Heizung oder Gas-Heizung.

Eine klimafreundliche Heizung ist zum Beispiel eine Wärme-Pumpe.

Man bekommt auch eine Forderung, wenn man ein Haus thermisch saniert.

Eine thermische Sanierung ist zum Beispiel, wenn man ein Haus dämmt oder neue Fenster und Türen einbaut.

Das Klima-Ministerium hat eine neue Förderung beschlossen.

Die Förderung ist 1,25 Milliarden Euro hoch.

Eine Förderung ist Geld, das man für einen bestimmten Zweck bekommt.

Vom Land Kärnten kann man auch eine Förderung bekommen.

Wenn man eine thermische Sanierung oder eine neue Heizung machen will, bekommt man so einen großen Teil der Kosten zurück.

Wie viel Geld kann ich bekommen, wenn ich die Heizung in meinem Haus austausche?

Wie hoch die Förderung ist, kommt auf die Kosten der neuen Heizung an.

Wenn man mit Nah-Wärme oder Fern-Wärme heizen will, gibt es 15.000 Euro vom Staat Österreich.

Für Pellets oder Hackgut-Heizungen gibt es 18.000 Euro.

Für eine Scheitholz-Zentralheizung gibt es 16.000 Euro.

Für Luft-Wärmepumpen gibt es 16.000 Euro.

Für Wasser-Wärmepumpen gibt es 23.000 Euro.

Das Land Kärnten zahlt zusätzlich 1 Drittel der Kosten.

Vom Land Kärnten bekommt man aber höchstens 6.000 Euro.

Wie schaut es bei Mehrparteien-Häusern aus?

Es kommt auf die Art der Heizung an, wie hoch die Förderung ist.

Die Förderung vom Staat ist 3 Mal so hoch wie früher.

Vom Staat bekommt man jetzt 45.000 Euro, wenn die Heizung in einem Mehrparteien-Haus ausgetauscht wird.

Zusätzlich gibt es eine Förderung vom Land Kärnten.

Wenn man eine Zentral-Heizung macht, bekommt man zusätzlich 4.000 Euro vom Staat.

Der Staat bezahlt auch Förderungen, wenn man von einem Gas-Herd auf einen Elektro-Herd umstellt.

Was bringt mir der Austausch der Heizung?

In Zukunft werden fossile Heizungen noch viel teurer.

In vielen Ländern gibt es schon eine CO2-Steuer. Auch in Österreich.

Die CO2-Steuer muss für Dinge bezahlt werden, die viele Treibhaus-Gase erzeugen.

Zum Beispiel erzeugen fossile Heizungen viele Treibhaus-Gase.

Treibhaus-Gase sind schlecht für die Umwelt.

Ab 2028 sind werden die fossilen Heizungen in der ganzen EU noch teurer.

Zahlt es sich aus, die Heizung gleich zu tauschen?

Das kommt auf die Heizung an und wie gut das Haus gedämmt ist.

Bevor man eine Heizung austauscht, sollte man deshalb eine Energie-Beratung machen.

Das Land Kärnten bietet eine kostenlose Energie-Beratung an.

Informationen zur Energie-Beratung gibt es auf der Internet-Seite vom Land Kärnten.

Manchmal zahlt sich ein Heizungs-Tausch nur dann aus, wenn auch das Haus gedämmt wird.

Bekommt man dafür für die Dämmung vom Haus eine Förderung?

Die Förderung für die thermische Sanierung von einem Haus wurde vom Staat Österreich auch erhöht.

Wenn man bei einem Einfamilien-Haus oder bei einem Zweifamilien-Haus eine thermische Sanierung macht, bekommt man höchstens 42.000 Euro.

In Mehrparteien-Häuser bekommt man höchstens 300 Euro pro Quadrat-Meter.

Vom Land Kärnten bekommt man eine einmalige Zahlung oder einen Förder-Kredit.

Ein Förder-Kredit ist ein Kredit mit niedrigen Zinsen.

Ein Kredit ist Geld, das man sich ausleiht.

Für einen Kredit muss man Zinsen bezahlen.

Die Zinsen bei einer Bank sind meistens hoch.

Das heißt: Man muss viel mehr Geld zurückzahlen, als man bekommen hat.

Bei einem Förder-Kredit sind die Zinsen niedrig.

Das heißt: Man muss nur ein bisschen mehr Geld zurückzahlen, als man bekommen hat.

Wenn das Dach oder die Decke vom obersten Stockwerk gedämmt wird, bekommt man 2.500 Euro.

Wenn die Decke vom unteren Stockwerk gedämmt wird, bekommt man 1.500 Euro.

Wenn man die Fenster austauscht, bekommt man 3.000 Euro.

Wenn man die Außen-Wand dämmt, bekommt man 10.000 Euro.

Für die gesamte thermische Sanierung von einem Einfamilien-Haus oder von einem Reihen-Haus bekommt man höchstens 19.200 Euro.

Für die thermische Sanierung von einem Zweifamilien-Haus bekommt man höchstens 24.200 Euro.

Was ist, wenn man sich die Sanierung trotzdem nicht leisten kann?

Es gibt noch eine weitere Förderung: „Sauber Heizen für Alle.“

Die Förderung „Sauber Heizen für Alle“ wird vom Land Kärnten gemeinsam mit dem Staat Österreich gemacht.

Dieses Geld bekommen Haushalte mit wenig Geld, wenn sie eine fossile Heizung auf eine klimafreundliche Heizung umbauen.

Diese Haushalte können die sogar die gesamten Kosten zurückbekommen.

Warum bekommen Menschen vom Staat Geld für ihre private Heizung?

Österreich muss bis 2030 den Ausstoß von Treibhaus-Gasen sehr stark senken.

Das geht nur, wenn viele fossile Heizungen ausgetauscht werden.

Die Bundes-Regierung wollte fossile Heizungen eigentlich verbieten.

Die ÖVP hat ihre Meinung aber geändert.

Die Bundes-Regierung hat sich auf eine höhere Förderung für den Umbau von Heizungen geeinigt.

Welche Heizungen haben die Kärntner?

Im Mai 2022 haben laut Greenpeace ein Viertel der Haushalte in Kärnten mit fossilen Heizungen geheizt.

Fossile Heizungen sind zum Beispiel Kohle, Öl und Gas.

Greenpeace (gesprochen: Grihnpies) ist eine Umwelt-Organisation.

Greenpeace möchte, dass die Umwelt nicht zerstört wird.

In Kärnten wird im Vergleich zu Österreich am wenigsten mit Gas geheizt.

Weitere Informationen:

Alle Informationen zu den Förderungen gibt es auf der Internet-Seite vom Kommunal-Kredit.

Die Internet-Seite lautet: www.umweltfoerderung.at

Kommunal-Kredit bietet verschiedenste Förderungen an.

Einen Überblick zu den Förderungen vom Land Kärnten gibt es auf der Internet-Seite vom Land Kärnten.

Dort gibt es auch Informationen zur kostenlosen Energie-Beratung.

Die Internet-Seite lautet: wohnbau.ktn.gv.at

Die Informationen findet man unter: „Bauen und Wohnen.“